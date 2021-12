Milano, 82enne ferito in metro: aveva chiesto a due giovani di indossare la mascherina

(PRIMAPRESS) - MILANO - Un 82enne ricoverato in prognosi riservata per essere stato aggredito da due a cui aveva chiesto di mettere la mascherina in metro a Milano. Fratturato l'osso frontale della testa a bottigliate. L'uomo era su un convoglio dove c'erano anche i due giovani,ubriachi e molesti. Li ha invitati a calmarsi e a mettere la mascherina.Il maggiore dei due lo ha insultato e poi lo ha colpito in testa con una bottiglia di vetro. Gli aggressori sono stati fermati.Uno ha 27 anni, pregiudicato,è stato arrestato. L'altro 16 anni, straniero, è stato denunciato. - (PRIMAPRESS)