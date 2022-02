Migrazioni Mediterraneo, Draghi: “Serve una gestione condivisa, equilibrata e umana dell’accoglienza”

(PRIMAPRESS) - FIRCENZE - "Non tolleriamo soprusi. Gli eventi in Ucraina ci fanno ribadire che i soprusi non devono essere tollerati". Così il premier Draghi all'incontro dei vescovi sul "Mediterraneo frontiera di pace". Il dialogo religioso "porti un messaggio di fratellanza in un momento di forte tensione in Europa" Affronta il tema migrazioni: "Serve una gestione condivisa,equilibrata e umana, regolando i flussi,curando l'accoglienza".Poi,l'esortazione a occuparsi delle nuove generazioni, "spesso lasciate ai margini del lavoro. Investiamo nella scuola e formazione". Il premier a Firenze ha colto l'occasione nel pomeriggio, per visitare una delle eccellenze del Made in Italy, l’azienda Salvatore Ferragamo. Il premier è stato accolto dalla famiglia Ferragamo e dall’Amministratore Delegato Marco Gobbetti, per poi visitare due luoghi simbolo della Maison, l’archivio storico, dove sono conservati oltre quindicimila modelli di calzature e la manifattura. - (PRIMAPRESS)