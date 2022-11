Migranti: telefonata tra Mattarella e Macron per una collaborazione in ambito bilaterale con l’Ue

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lo scontro in Europa sulla vicenda migranti è un nodo che sta venendo al pettine per una politica poco efficace. E i rapporti con la Francia sull'argomento si sono piuttosto deteriorati tanto che il Presidente della Repubblica Mattarella questa mattina è dovuto intervenire con il suo omologo francese Macron. C'è stato, come riferisce il Quirinale un colloquio telefonico,nel quale entrambi hanno affermato l'importanza della relazione tra i due Paesi e hanno condiviso la necessità che siano poste in atto condizioni di piena collaborazione in ogni settore sia in ambito bilaterale sia dell'Unione europea E'quanto si legge in una nota del Colle. Negli ultimi giorni la tensione diplomatica tra i due Paesi è salita per la questione dei migranti a bordo della Ocean Viking ma ricordando che l'apertura per lo sbarco dei migranti che erano a bordo della nave tedesca era stato concordato con un accordo informale proprio tra Meloni e Macron durante la sua visita a Roma. Poi ci deve essere stato un corto circuito tra il presidente francese ed il suo esecutivo che ha puntato il dito contro l'Italia.

Ieri, Parigi continuava ad insistere sulla posizione dell'Italia che aveva rifiutato lo sbarco della nave Ong. il portavoce del Governo Olivier Veran, aveva tenuto a sollecitare: Ue ricordi "Obblighi" dell'Italia "e se rifiuta, immaginare qualsiasi misura possa essere utile". E conferma che Parigi non farà quanto era stato previsto nell'ambito del meccanismo di solidarietà europea sui migranti La Francia non accoglierà "un po' più di 3 mila persone" sbarcate in Italia, "di cui 500 entro la fine anno". Sfilandosi così dall'accordo di redistribuzione ma veramente completato. - (PRIMAPRESS)