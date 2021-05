Migranti: sos di Alarm Phone per un'imbarcazione in avaria con 95 persone a bordo in acque internazionali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Alarm Phone, che raccoglie le chiamate di soccorso nel Mediterraneo, segnala ancora un'imbarcazione "in grave pericolo" in acque internazionali. A bordo ci sarebbero 95 persone, "il motore non funziona e c'è una tempesta in arrivo", scrive la Ong su Twitter. Alarm Phone invoca "soccorsi immediati", rivolgendosi alla Guardia costiera italiana e alle autorità maltesi. "Intervenite prima che sia troppo tardi". - (PRIMAPRESS)