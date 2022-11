Migranti: sbarcati 144 fragili dalla Humanity 1. Papa: “L’UE non lasci sola l’Italia”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dalla nave Ong Humanity 1 sono sbarcati 144 migranti che versavano in condizioni di salute precaria e nuclei familiari (donne e minori). Lo ha comunicato in una notte il Viminale. "Sono scesi 144 migranti, di cui 102 minori (100 non accompagnati). Tutti sono stati trasferiti ai centri d'acco- glienza. I 35 migranti rimasti a bordo hanno ricevuto pasti caldi". Dalla Geo Barents,prosegue il Viminale,"sono sce- si 56 migranti minori non accompagnati, 3 donne,41 componenti nuclei familiari"

E sulla questione migranti è intervenuto anche il Papa al suo rientro questa sera dal viaggio in Bahrein: l'Unione Europea non lasci sola Italia "La vita va salvata in mare ed i migranti vanno accolti e integrati. Ma lo sforzo non può ricadere solo sulle spalle di alcuni Paesi come l'Italia". Così Papa Francesco sull'aereo che lo ha riportato in Italia dal Bahrein. Al nuovo governo "auguro il meglio per il bene dell'Italia",e chiama alla respon- sabilità: "Troppi governi caduti",dice Francesco. Premier donna? "Una sfida". In un telegramma a Mattarella assicura "una speciale preghiera per l'intera diletta nazione italiana". Ucraina? "Le crudeltà non sono del popolo russo". - (PRIMAPRESS)