Migranti: riesplode la rotta verso l'Italia. La nave di Medici Senza Frontiere in attesa dello sbarco per 439 persone

AGRIGENTO - La nave Geo Barents di Medici senza frontiere, con a bordo 439 migranti tra cui un centinaio di minorenni salvati in 6 diverse operazioni di soccorso, è tornata a chiedere un porto sicuro dopo l'ennesimo no di Malta all'approdo. Sulla questione non c'è stata ancora una posizione della neo Presidente del Parlamento Europeo, la maltese Roberta Metsola. Intanto l'imbarcazione di Medici Senza Frontiere si trova al largo della costa agrigentina. "Le persone sono tutte stremate dal lungo viaggio in mare e dalla permanenza in Libia. Ora hanno bisogno di un porto sicuro dove sbarcare", dice il team della ong. Ma l'hotspot di Marincola è ormai al collasso.