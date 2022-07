Migranti: oltre un centinaio sbarcati a Lampedusa. Hotspot di Imbriacola con 1.600 persone

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - Continuano gli sbarchi a Lampedusa, dove in gran parte arrivano minori non accompagnati; 3 imbarcazioni sono approdate all'alba. La Guardia Costiera prima ha soccorso un barchino di 6 metri e poi uno di 10, entrambi salpati da Zuwara in Libia, con 20 egiziani, eritrei, sudanesi e palestinesi. Poi è stato recuperato un altro gruppo di 80 egiziani, siriani, marocchini e bengalesi, e infine un altro con 22 tunisini. Un flusso di migranti che aumentando nella bella stagione per le condizioni favorevoli di mare, ha già messo in condizioni critiche l'hotspot di Contrada Imbriacola con 1.600 persone a fronte di una capienza di 350 posti e con un allarme sanitario da Covid e Vaiolo delle Scimmie lanciato dall'Oms. - (PRIMAPRESS)