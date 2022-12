Migranti: oggi sbarco a Bari di 261 persone a bordo della nave Ong SOS Humanity

(PRIMAPRESS) - BARI - La nave Humanity 1 è in arrivo a Bari con a bordo i 261 migranti che erano stati soccorsi in mare nei giorni scorsi. La Ong Sos Humanity riferisce di persone con evidenti segni di tortura. Nonostante non vi siano malati o feriti gravi molti necessitano di cure mediche Sulla nave ci sono 40 donne, di cui 12 minori. In totale i minori sono 93, dei quali 67 non sono accompagnati. 23 i bambini sotto i 14 anni e 3 i neonati. A bordo anche 3 donne in gravidanza. I migranti provengono soprattutto da Camerun, Egitto, Siria e Costa d'Avorio. - (PRIMAPRESS)