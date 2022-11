Migranti: oggi informativa in Parlamento del ministro Piantedosi. Ipotesi restrizioni delle navi Ong

(PRIMAPRESS) - ROMA - Questa mattina il ministro degli Interni Piantedosi riferirà in Parlamento sulla questione migranti ed in particolare sul caso dell'Ocean Viking sbarcata a Tolone dopo uno scontro diplomatico con la Francia. Stemperata la polemica con una telefonata di sabato scorso tra Mattarella e Macron, resta alta la tensione per i respingimenti della gendarmeria francese al confine di Ventimiglia. Altra questione è la posizione dell'arrività delle navi Ong. Il Viminale sta valutando di applicare alle Ong che operano nel Mediterraneo una sanzione amministrativa che consentirebbe anche la confisca delle imbarcazioni. Mentre la crisi diplomatica con la Francia sembra rientrata, il presidente della Repubblica Mattarella ribadisce che sfide come quelle dell’immigrazione vanno affrontate insieme. L’esecutivo è pronto a un’offensiva in Ue sul tema - (PRIMAPRESS)