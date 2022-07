Migranti: nuovi sbarchi a Lampedusa. Si intensificano i profughi egiziani

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - Ancora sbarchi a Lampedusa con 60 migranti in due diversi barconi sbarcati la notte scorsa a Lampedusa. Sono 43, siriani, egiziani e sudanesi, riusciti ad arrivare, con un natante di 9 metri partito da Zuara in Libia, nella zona di Ponente Poco prima delle 3, a undici miglia dall'isolotto di Lampione, bloccata una barca di 5 metri, salpata da Zarzis in Tunisia, con 17 tunisini e marocchini. Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove ci sono 1.960 persone, a fronte di 350 posti. - (PRIMAPRESS)