Migranti: naufragio al largo di Lampedusa. Morta una bimba, inutile la corsa al Poliambulatorio

LAMPEDUSA - Ennesimo naufragio al largo di Lampedusa in cui ha perso la vita una bimba. Sono stati tratti in salvo dalla Capitaneria di porto 43 migranti. Al momento non sembra che ci siano dispersi. Morta una bimba di due anni. La piccola viaggiava con la madre. Era stata intubata direttamente a bordo della motovedetta dai medici della Guardia costiera. Trasportata al poliambulatorio dell'isola è poi deceduta.