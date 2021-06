Migranti: lo scirocco ferma gli sbarchi ma è allarme per la variante Delta del Covid nell’hub siciliano

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ieri l'ennsimo sbarco di 692 migranti a Lampedusa. Solo lo scirocco di oggi ha impedito altri mini sbarchi. Intanto a sbarcare è la variante Delta del Covid-19 a sbarcare in Sicilia: sono stati i continui arrivi dei migranti a portarla sull'Isola. Ad essere contagiati dieci di loro arrivati a Lampedusa ma provenienti dal Bangladesh seguendo la rotta libica.

"Variante Delta su dieci immigrati arrivati a Lampedusa: è gravissimo, soprattutto se pensiamo che in meno di una settimana sono sbarcati in 2.500". Così il leader della Lega Salvini annunciando: "Chiederò un incontro a Draghi sul tema sbarchi". "Non possiamo parlare di Green Pass per i turisti e far sbarcare quasi 3.000 persone in poche ore. Penso che Draghi abbia l'autorevolezza necessaria per presidiare, difendere e tutelare i confini e la salute degli italiani"."Se l' Ue non si muove,bisogna far da sé",dice il leader della Lega. - (PRIMAPRESS)