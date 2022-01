Migranti: le ultime 7 morti di Lampedusa riaccendono la questione Mediterraneo e l'impegno dell'UE

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - Le 7 morti di migranti dell'ultime ore nell'isola di Lampedusa si sommano a quelle dei mesi ed anni scorsi nel Mediterraneo con una Europa che non è riuscita ancora s trovare una soluzione nel rispetto delle vite umane perse e di un paese membro dell'UE ormai al collasso. L'Italia, con Salvini in maggioranza di governo ha perso una delle voci critiche, insieme a Fratelli d'Italia, nel contrasto ai trafficanti di migranti. Il sindaco di Lampedusa Martello ha la voce stanca nel ripetere che da soli non si può fare molto di più. L'Hotspot di Marincola è arrivato a contenere circa mille persone tra profughi e migranti. Impensabile in tempo di pandemia da Covid una situazione del genere. I 7 migranti morti nelle ultime ore sul barcone diretto a Lampedusa nella notte scorsa conteneva circa 280 persone, per lo più provenienti dal Bangladesh e dall'Egitto. Quell'Egitto solerte a proteggere con i suoi "servizi" gli imputati nel processo per la morte del ricercatore friulano Giulio Regeni (tanto da richiedere in queste ore la decisione della ministra Cartabia di fare pressing sul Cairo per ottenere giustizia) ma inefficace per controllare i traffici illeciti di migranti. - (PRIMAPRESS)