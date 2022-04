Migranti: la nave Ong Ocean Viking recupera 94 naufraghi al largo della Libia

(PRIMAPRESS) - LIBIA - Sono stati soccorsi dalla Ocean Viking 94 migranti su un gommone al largo della Libia. Tra i naufraghi ci sono 2 donne, 47 minori non accompagnati e un bimbo di un anno. E' il secondo intervento in poche ore della Ocean Viking, che ora ha a bordo 164 migranti. Intanto, sono sbarcati a Pozzallo 400 profughi che erano su un motopesca in- tercettato al largo delle coste siciliane. Molti dei migranti provengono dalla Siria. Attuate le procedure anti- Covid. - (PRIMAPRESS)