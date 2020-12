Migranti: la Corte di Giustizia europea condanna l'Ungheria per violazioni sui rimpatri

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La Corte di Giustizia Ue condanna l'Ungheria per violazioni su asilo e rimpatri: "è venuta meno agli obblighi del diritto dell'Unione in materia di procedure di riconoscimento della protezione internazionale e di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". I giudici hanno quindi accolto la parte essenziale del ricorso presentato dalla Commissione e hanno ritenuto violazione anche l'obbligo per chi aveva chiesto protezione di restare in una zona di transito durante l'esame della domanda. - (PRIMAPRESS)