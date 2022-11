Migranti: l’Ue convoca (25 novembre) un summit degli Affari Interni per il piano sulle rotte migratorie

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Si terrà il prossimo 25 novembre un summit straordinario dell'Unione Europea per affrontare la questione migranti. La presidenza di turno ceca dell'Ue ha deciso di convocare un Consiglio Affari Interni straordinario venerdì 25 prossimo per discutere "della situazione attuale su tutte le rotte migratorie". Intanto il ministro dell'Interno, Piantedosi, a margine del G7 in Germania, in merito al piano europeo sui migranti in preparazione ha confermato: "Intendiamo dare il nostro contributo, ci sarà una proposta dell'Italia, che è quella condivisa con i Paesi di primo ingresso". E il ministro esclude che vi siano ancora "divergenze" con la Francia. - (PRIMAPRESS)