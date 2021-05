Migranti: l'hotspot di Lampedusa non riesce a redistribuire i 1500 profughi ammassati in località Imbriacola

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - Il mare mosso e il forte vento frenano nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa, ma rallentano anche i trasferimenti. Nell'hot spot dell'isola ci sono 1.500 ospiti,per una capienza di 250. Altri 200sono stati portati a Porto Empedocle e poi trasferiti in centri di accoglienza. Oltre 300sono sulla nave quarantena Allegra, mentre l'Azzurra non ha potuto imbarcarne altri per le cattive condizioni meteo. Il sindaco Martello denuncia "il silenzio assordante delle istituzioni, anche dal mio Pd". L'Italia, infatti, sta guardando all'Europa per trovare una soluzione ma all'ordine del giorno non c'è ancora nessun summit sull'argomento. - (PRIMAPRESS)