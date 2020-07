Migranti: l'esasperazione della sindaca di Porto Empedocle e il silenzio assordante del Governo e del M5S

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il silenzio del governo sugli sbarchi dei migranti è assordante e non bastano gli annunci dell’arrivo dei militari per evitare le fughe dai centri d’accoglienza come accaduto nei giorni scorsi. L’sos accorato arriva dalla sindaca di Porto Empedocle, Ida Carmina (M5S): “Siamo esasperati. Non ce la facciamo più. Faccio un appello al premier Conte. Dopo la fuga di massa di ieri di oltre 100 migranti ne portano altri 200. Come è possibile lasciarci così allo sbando? Ci stanno mettendo in grandissima difficoltà. Tutti gli sbarchi sono motivo di grande sofferenza per la città. Non si considerano le ricadute di sofferenza sulla popolazione" "Ha ragione il Procuratore di Agrigento che parla di gravi problemi di ordine pubblico”. - (PRIMAPRESS)