Migranti: in 270 chiedono il soccorso in mare sulla rotta Italia-Malta. Lo riferisce Alarm Phone

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono almeno 270 i migranti che hanno chiesto soccorso in mare,nel Mediterraneo,lungo la rotta tra Italia e Malta. La loro situazione,riferisce Alarm Phone,è ancora critica"Sono tutte abbandonate in mare da molte ore a rischio annegamento. Non vogliamo un'altra tragedia di Pasqua", aggiunge affermando che forze armate maltesi e guardia costiera italiana rifiutano di assistere o coordinare i soccorsi. I migranti sono a bordo di tre imbarcazioni, spiega Alarm Phone. - (PRIMAPRESS)