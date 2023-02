Migranti: il Viminale replica alla nota Ue che chiede la revoca del decreto sulle Ong

(PRIMAPRESS) - ROMA- Il governo Italiano risponde ad una nota del Consiglio d'Europa rivolta al ministro Piantedosi, in cui si chiede l'abolizione del decreto sulle Ong circa il recupero in mare dei migranti. Dal Viminale arriva la risposta: "Tutela di vita e dignità umana e salvaguardia dei diritti fondamentali sono nostra priorità assoluta". Così a nome del Viminale il rappresentante italiano al Consiglio d'Europa, Giacomelli. Il Dl sulle navi Ong, continua, serve a "prevenire possibili abusi", ma non riguarda "attività di intercetto e recupero sistematico e non occasionale" di migranti". I porti assegnati al Centro- Nord servono ad alleggerire Lampedusa e quelli in Sicilia e Calabria. "Nessuna lungaggine o ritardo" a causa dei controlli a bordo, conclude. - (PRIMAPRESS)