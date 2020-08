Migranti: I Commissari Ue e i ministri Di Maio e Lamorgese a Tunisi per incontrare Mechichi

(PRIMAPRESS) - TUNISI - La ministra dell'Interno Lamorgese e il ministro degli Esteri Di Maio sono in missione in Tunisia, insieme ai Commissari europei agli interni, Johansson e per l'Allargamento e il vicinato Varhelyi. L’obiettivo bloccare le partenze di migranti e aumentare i rimpatri dopo il boom di arrivi di migranti in Italia. Incontri col presidente Kais Saied e il capo del governo Mechichi e ministri. Gli arrivi in Italia si sono quadruplicati perché non si tratta più solo degli sbarchi con i barconi organizzati dai trafficanti locali ma ormai è in forma autogestita con barchini di migranti economici che approfittano della condizione di mare calmo per fare una traversata di poco più di 18 miglia. - (PRIMAPRESS)