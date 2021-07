Migranti: gli ultimi sbarchi a Lampedusa portano ad oltre 1.200 le persone concentrate nell'hotspot

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - Sono 65 i migranti giunti a Lampedusa a bordo di 5 imbarcazioni. Si tratta di provenienti dalla Tunisia e dall'area sub sahariana, fra i quali 5 donne e 3 minori. Salvataggi e nuovi sbarchi che vanno ad aggiungersi ai 27 avvenuti ieri, che hanno portato sull'isola siciliana 875 migranti, in gran parte tunisini. Nonostante i trasferimenti dei giorni scorsi, nell'hotspot sono presenti 1.192 persone, e la struttura che potrebbe accoglierne soltanto 250 è ormai nuovamente al collasso. Il dibattito di questi giorni sulla riforma della giustizia, il maxi provveddimento per la P.A. e il semestre italiano dell'Europa ha allontanato dalla scena politica la questione sui migranti. La stessa Lega ormai sembra aver rivolto il pensiero ad altro ma la questione rimane rilevante e andrebbe affrontata subito. - (PRIMAPRESS)