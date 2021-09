Migranti: equipe mediche dell'esercito vaccineranno i migranti degli hotspot siciliani

(PRIMAPRESS) - ROMA - Campagna di immunizzazione contro il Covid-19 ai migranti che arrivano a Lampedusa. Ad avviarla è il commissario per l'emergenza Figliuolo, dopo la decisione del ministro dell'Interno Lamorgese di vaccinare tutti quelli che sbarcano in Italia. Sono stati aperti due mini hub che consentiranno di vaccinare immediatamente chi sbarca sulle coste dell'isola. I due presidi sono gestiti da team sanitari costituiti da ufficiali medici e sottufficiali infermieri dell'Esercito, già operativi in Sicilia. - (PRIMAPRESS)