Migranti: dopo i 323 di ieri oggi lo sbarco a Lampedusa di altre 35 persone e 132 in arrivo dalla nave Ocean Viking

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - Dopo i 323 migranti approdati ieri, oggi con altri due nuovi sbarchi sono arrivati a Lampedusa 35 persone. Si lavora ad alleggerire la pressione sull' hotspot trasferendoli a Porto Empedocle Altri 18 sono arrivati a Marettimo e verranno trasferiti a Trapani. E intanto la Ocean Viking di Sos Méditerranée ha a bordo 132 persone tratte in salvo in 4 salvataggi effettuati in 4 giorni, tra cui 4 donne, un bambino e 20 minori non accompagnati. - (PRIMAPRESS)