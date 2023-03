Migranti Crotone: oggi l'arrivo di Mattarella per l'omaggio alle 67 salme del naufragio

(PRIMAPRESS) - CROTONE - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà oggi a Crotone per rendere omaggio alle 67 vittime del naufragio avvenuto domenica scorsa davanti le coste di Steccato di Cutro. Secondo quanto si apprende la visita del capo dello Stato sarà in forma il più possibile privata e dovrebbe prevedere la sua presenza alla camera ardente allestita al PalaMilone, anche se ancora sono da definire i particolari della visita. Una visita che arriva mentre infuria la polemica sui ritardi dei soccorsi e sulle responsabilità che sfuggono ad una unica regia dell'emergenza in situazioni del genere. Intanto è stata avviata un'indagine da parte della Procura di Crotone per stabilire se ci sono state inadempienze e attirbuibili a chi. - (PRIMAPRESS)