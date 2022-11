Migranti, colloquio Meloni-Macron: la Francia potrebbe aprire il porto di Marsiglia alla Ocean Viking

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sulla questione migranti con le navi Ong ormeggiate in Sicilia e con nessuna voglia di salpare dai porti siciliani, ieri sera c'è stato un colloquio Meloni-Macron che potrebbe offrire una soluzione alle posizioni rigide assunte dal Governo italiano. La Francia "si prepara ad aprire il porto di Marsiglia alla nave Ocean Vi- king". E anche oggi in una telefonata tra Piantedosi e la ministra francese si sarebbe confermata questa ipotesi. La nave ora si trovava in acque internaziomali,davanti la Sicilia,con 234 persone. Soddisfazione da parte di Salvini per questa parziale apertura dei paesi membri: "La Francia apre un porto? Bene l'aria è cambiata". Ma non cambia, invece, L 'aria all'interno del Paese dove il Pd ha chiesto che Piantedosi riferisca in Parlamento. - (PRIMAPRESS)