Migranti Ceuta: il governo del Marocco richiama la sua ambasciatrice da Madrid. Ancora sconosciute le motivazioni

(PRIMAPRESS) - RABAT (MAROCCO) - Il governo marocchino ha richiamato la sua ambasciatrice a Madrid, Karima Benyaich, per consultazioni, poco dopo che la diplomatica è stata convocata alla sede del ministero degli Esteri in Spagna in merito all'arrivo di migliaia di migranti a Ceuta,costa Nord Africa. Fonti diplomatiche marocchine, secondo i media spagnoli, hanno detto di non essere a conoscenza di maggiori dettagli sulla richiesta di consultazioni. Madrid esclude legami con l'accoglienza concessa a Brahim Ghali, il capo del Fronte Polisario,in guerra col Marocco. - (PRIMAPRESS)