Migranti: ancora una tragedia in mare con 8 morti e due dispersi in acque Sar Maltesi. 46 salvati e trasferiti a Lampedusa

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - Ancora una tragedia in mare con 8 migranti morti, due dispersi e 46 tratti in salvo da una motovedetta della Guardia costiera in acque Sar maltesi. I migranti, fradici e disidratati,sono stati portati a Lampedusa. Tra le vittime,morte per fame e freddo, 3 donne, una incinta. Dei dispersi,uno è un bimbo di 4 mesi morto di freddo, perchè gettato in mare dalla madre che poi è morta, e l'altro, un uomo che si è gettato in acqua per recuperare il neonato. Secondo quanto riferito erano partiti dalla Tunisia con una barca di 6 metri, inspiegabile,però, come abbia potuto contenere 56 persone. - (PRIMAPRESS)