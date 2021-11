Migranti al confine polacco: la Germania torna a chiedere sanzioni alla Bielorussia

(PRIMAPRESS) - BERLINO - La situazione insostenibile ai confini della Polonia e le dichiarazioni dei migranti accalcati sulle linee di filo spinato spingono la Germania a sostenere nuove sanzioni dell'Ue contro la Bielorussia. Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, accusano il leader bielorusso Alexander Lukashenko di sfruttare "senza scrupoli" i migranti inviandoli al confine polacco. "Sanzioneremo tutti coloro che partecipano al traffico mirato di migranti",ha detto Maas in una nota, aggiungendo che l'Ue lavorerà per "estendere e inasprire le sanzioni (...). Lukashenko deve capire che il suo calcolo non funziona". - (PRIMAPRESS)