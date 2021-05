Migranti, a maggio 3.500 arrivi. Lamorgese (Interni): "Insoddisfacente la proposta Ue per l'Italia"

(PRIMAPRESS) - ROMA - "L'attuale formulazione delle proposte" della Ue sui migranti "non è da ritenersi soddisfacemte per l'Italia". Così la ministra dell'Interno, Lamorgese. "Serve sforzo straordinario Ue per facilitare le attività di rimpatrio.Serve che l'Europa negozi nuovi accordi di rimpatrio e ne sostenga l'attuazione". "Quest'anno sono sbarcati sulle nostre coste 13.358 migranti, provenienti per lo più dalla Libia e dalla Tunisia con un picco superiore ai 3.500 arrivi nel solo mese di maggio". Aumemtati gli arrivi via mare da Grecia e Turchia. - (PRIMAPRESS)