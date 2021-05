Migranti: 50 i morti dopo un naufragio al largo della Libia. Alarm Phone: "Libia, porto non sicuro"

(PRIMAPRESS) - LIBIA - Cinquanta migranti, tra cui alcuni egiziani, sono morti nel naufragio di un' imbarcazione al largo della Libia. Lo riferisce la Mezzaluna Rossa libica, citata in un tweet da Al Arabya. L'Agenzia Onu per i Rifugiati (Unhcr) rende noto inoltre che "circa 95 persone sono state soccorse in mare e riportate a Tripoli nella notte dalla Guardia costiera libica".L'Unhcr ha fornito assistenza. Ieri Alarm Phone aveva lanciato l'allarme, chiedendo l'intervento di Italia e Malta, perché la Libia è "un porto non sicuro". - (PRIMAPRESS)