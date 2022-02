Miami: un elicottero precipita tra i bagnanti ma non fa vittime. Due passeggeri ricoverati

(PRIMAPRESS) - MIAMI (USA) - Un elicottero si è schiantato nelle acque oceaniche al largo di Miami Beach, precipitando a pochi metri dai bagnanti in un tratto affollato e popolare tra i turisti. Due passeggeri sono stati portati in un vicino ospedale in condizioni stabili e nessun altro sembrava essere rimasto ferito. Il dipartimento di polizia di Miami Beach ha dichiarato di aver ricevuto una chiamata sabato pomeriggio sull'incidente nell'area al largo di South Beach. Un video condiviso dalla polizia riprende l'elicottero che scende sull'oceano e si schianta in acqua mentre i bagnanti affollano la spiaggia e altri nuotano. - (PRIMAPRESS)