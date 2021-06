Miami, salgono a tre i morti nel palazzo crollato. Tra i dispersi anche parenti della first lady del Paraguay

(PRIMAPRESS) - MIAMI - L'aggiornamento delle vittime coinvolte nel crollo di un edificio residenziale nell'area nord dì .Miami avrebbe portato a 3 le vittime mentre i dispersi sarebbero 99 e 102 quelle localizzate secondo gli ultimi numeri forniti dal sindaco di Miami-Dade Danielle Levine-Cava. La causa del crollo - che interessa circa la metà delle 130 unità del complesso - rimane poco chiara. La struttura era stata costruita nel 1980. Diversi i latinoamericani residenti nell'edificio e i loro consolati hanno denunciato la scomparsa di un certo numero di persone. Tra i dispersi ci sono anche i parenti della first lady del Paraguay, hanno detto i funzionari paraguaiani. I soccorritori non sono riusciti a contattare la sorella e il cognato della first lady Silvana López Moreira, insieme ai loro tre figli e a una collaboratrice domestica. - (PRIMAPRESS)