Meteo Usa: il grande gelo che ha messo in ginocchio l’America dal Texas all’Arkansas

(PRIMAPRESS) - USA - Oltre duecento milioni di persone in stato d'allerta negli Usa per il grande gelo che si è abbattuto su diversi Stati americani. Cinque milioni di persone sono senza energia elettrica in Texas, oltre 20 morti nell'ultima settimana. E' il bilancio aggiornato della tempesta artica che si è abbattuta da giorni nella zona sud e nel Midwest del Paese. A Oklahoma City la temperatura è scesa a -20. A Fayetteville,in Arkansas,a -28 In Texas,dove le temperature sotto lo zero sono inusuali,si registra una delle situazioni più drammatiche:milioni di persone all'addiaccio a causa dei blackout e della rottura delle tubature - (PRIMAPRESS)