Meteo: traffico in ginocchio e un asilo evacuato per una bomba d'acqua sulla capitale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Bomba d'acqua su Roma. Oltre alla pioggia battente in alcune aree si è formata anche grandine. Il rovescio meteo ha messo in ginocchio il traffico cittadino,anche a causa di diversi allagamenti dal centro alla periferia. Forti rallentamenti sul Grande Raccordo Anulare e sulla Tangenziale Est, ma anche nelle vie centrali.Corso di Francia completamente allagato con motoveicoli portati a spinta da persone con l'acqua alle ginocchia.Disagi ai Castelli Romani,sistema fognario in tilt. Vicino a Ponte Milvio 40 bimbi bloccati in un asilo sono stati evacuati dai VdF. - (PRIMAPRESS)