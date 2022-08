Meteo: Sud e isole ancora nella morsa del maltempo. In Sardegna molte chiamate ai vigili del fuoco

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il maltempo imperversa ancora nel Sud Italia e su le isole. Danni in Sardegna e nel Sud Allagamenti in Sardegna, Calabria e Sicilia.In Sardegna 80 le chiamate ai Vigili del fuoco intervenuti per soccorrere persone bloccate in auto, mettere in sicurezza tetti e rimuovere alberi caduti. Le maggiori criticità a Isili, Gergei, Mandas, Elmas, Assemini, Uta, Decimomannu, Sestu e nell'Iglesiente. Acqua e fango in case e negozi a Stromboli.Tempesta di fulmini a Palermo con danni anche in centro.Bomba d'acqua nel Reggino:a Scilla il fango ha trascinato con sé auto e detriti, investendo il litorale. Danni anche a Palmi. - (PRIMAPRESS)