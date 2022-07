Meteo: sono 10 le città del Centro-Sud con temperature sopra la media. Lieve attenuazione domani 30 luglio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 10 le città da bollino rosso per il caldo e tutte nel Centro-Sud. Si tratta del massimo livello di allerta che indica condizioni di rischio per la salute. Si tratta di Cagliari, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e Roma. Atteso un miglioramento per domani: le città da bollino rosso dovrebbero scendere a 6. Un Paese spaccato in due, che affronta il cambiamento climatico tra caldo,siccità e maltempo. Fiumi e laghi a secco, con il Po che secondo gli esperti non è più il "grande fiume d'Italia". - (PRIMAPRESS)