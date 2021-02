Meteo: Piemonte sotto lo zero con disagi per il ghiaccio. Diversi incidenti nel cuneese e savonese

(PRIMAPRESS) - TORINO - Il maltempo sta creando disagi e qualche incidente in Piemonte per via del ghiaccio e della neve tornata a cadere anche in pianura e a Torino. Temperature minime sotto lo zero. Cinque le auto coinvolte in un incidente causato dal ghiaccio sulla tangenziale di Beinette,nel Cuneese, e in località Trucchi un'altra auto è finita contro un muro. Un altro incidente si segnala in corso Savona. L'aria fredda da Est fa scendere le temperature, con minime di 13-15 gradi sottozero a 1.500 metri. In montagna è rischio valanghe. - (PRIMAPRESS)