Meteo: New York colpita da una tempesta di neve blocca le operazioni di vaccinazione e chiude le scuole

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - La Grande Mela in emergenza a causa della tempesta polare Orlena, che investe la costa Est degli Usa e dovrebbe portare fino a 60 centimetri di neve in città. Manhattan è imbiancata già da ieri, dopo tre giorni di temperature a -8 gradi "E' una tempesta da non sottovalutare, invito chi può a non uscire di casa", è l'appello del sindaco De Blasio. Chiuse le scuole,ridotti i collegamenti bus e metro, sospese migliaia di vaccinazioni previste per oggi. - (PRIMAPRESS)