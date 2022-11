Meteo Marche: a Senigallia il fiume Misa si è innalzato di oltre 2 metri per le piogge intense

(PRIMAPRESS) - MARCHE - A Senigallia il fiume Misa si è alzato nella notte di oltre 2 metri per le intense precipitazioni. Al ponte delle Bettolelle il livello aveva raggiunto i 2,3 metri facendo scattare la raccomandazione della Protezione Civile a salire ai piani superiori di abitazioni esposte al possibile innalzamento dell'acqua. La situazione è risultata più tranquilla nell'entrotterà. "Il Misa è ingrossato- ha riferito Letizia Perticaroli, sindaco di Serra de' Conti che aveva lanciato in serata l'allerta su Facebook - ma non ci sono stati danni perchè la pioggia è diminuita nelle prime ore del mattino". - (PRIMAPRESS)