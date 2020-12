Meteo: Lombardia sotto la neve e in montagna in azione gli spazzaneve. A Venezia si alza il Mose

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il risveglio di Milano questa mattina sotto la neve e l'ulteriore coltre depositatasi su tutte le altre città lombarde ha richiesto qualche intervento per la viabilità ordinaria in pianura ma mezzi spargisale in azione in Valtellina e in Valchiavenna. Neve sui tratti appenninici di A7, A26, A6 e sulla Cisa, dove è interdetto il traffico ai mezzi pesanti. Una situazione meteo che sembra prendersi gioco delle chiusure imposte dal lockdown per gli impianti sciistici. Questa neve, dicono dai centri montani, avrebbe fatto partire la stagione "bianca" con il piede giusto e più soldi nelle casse dei comuni e dell'industria turistica. Una situazione che rischia di far riesplodere la rabbia dei gestori costretti alla chiusura e senza data certe per la riapertura. Le condizoni meteo hanno, invece, spinto Venezia ad attivare le barriere del sistema Mose per la protezione delle acque interne della Laguna dopo il disastro delle settimane scorse quando ci furono ritardi per attivarli nonostante le previsioni di piogge abbondanti.Oggi è prevista una marea massima di 130 cm. - (PRIMAPRESS)