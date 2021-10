Meteo: Liguria in allerta rossa. Nubifragi a Savona con esondazioni e interrotta la linea ferroviaria per Torino

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' la Liguria la regione particolarente interessata dalla perturbazione che ha raggiunto il Nord-Ovest, dove il tempo è in deciso peggioramento. Dalle 14 scatta l'allerta rossa.Tra oggi e domani elevato rischio di nubifragi e conseguenti criticità al Nord e in Toscana. Una fase instabile più rapida si propagherà lungo il Tirreno fino alla Sicilia. Il cambiamento si è già fatto sentire in Liguria,soprattutto a Savona dove si segnalano allagamenti stradali e esondazioni: chiuso un seggio allagato e interrotta la linea ferroviaria SavonaTorino. - (PRIMAPRESS)