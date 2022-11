Meteo: le incognite di una perturbazione dai Balcani che potrebbe portare piogge nel weekend

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dai Balcani, secondo i meterologi, sta arrivando una perturbazione che dovrebbe portare neve sulle Alpi ma poi spostandosi velocemente influenzerà anche Puglia e Liguria per effetto di un campo di alta pressione straordinario. In Italia, dunque, un ciclone freddo dall'Albania risalirà il nostro Paese da sud a nord-ovest portando maltempo nel weekend: una situazione che i modelli stanno faticando ad interpretare, per questo la previsione è ancora un po' incerta, ma non si escludono fenomeni intensi e particolari, quali grandinate e temporali. - (PRIMAPRESS)