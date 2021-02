Meteo: l'alta pressione che ha reso il clima mite in questi giorni sparirà per lasciare posto ai temporali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Maltempo in arrivo in Italia. Ancora poche ore in compagnia dell'anticiclone e poi si abbatteranno piogge e temporali. Il Centro meteo italiano anticipa il vasto campo di alta pressione che si estende sul Mediterraneo centro-orientale regalando ancora poche ore di condizioni meteo per lo più stabili in Italia, specie al Centro Sud. - (PRIMAPRESS)