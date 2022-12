Meteo: gli USA nella morsa del gelo con il ‘Bombcyclone’. Senza corrente dal Texas al Tennessee

(PRIMAPRESS) - USA - Stati Uniti nel gelo. Gli Stati americani di New York, Georgià, Kentucky, Missouri, Maryland, North Carolina e Oklahoma hanno dichiarato lo stato d'emergenza per l'arrivo di tempeste invernali senza precedenti, che i media Usa definiscono come "Bombcyclone" o "Snowmaggedon". Previste temperature glaciali con punte di -57 gradi in alcune zone del Wyoming Cancellati 2.300 voli e disagi per mi- lioni di americani in partenza per le feste.Senza corrente decine di migliaia di persone in Texas, Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi e Tennessee. - (PRIMAPRESS)