Meteo: è allerta in 5 regioni per nubifragi e grandinate. L’Irpinia ha chiesto lo stato di calamità

(PRIMAPRESS) - ROMA - È allerta gialla meteo in 5 regioni per nubifragi e temporali sparsi su gran parte del Sud d'Italia. Dopo la valanga di fango in Irpinia dove il Comune di Monteforte ha chiesto lo stato di calamità, sono previste ancora grandinate forti e raffiche di vento in buona parte del Sud Italia. L'allerta gialla è stata segnalata in cinque regioni: Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata e molte zone della Sardegna. A Caserata si è aperta una voragine nel centro città per il nubifragio di ieri. Bloccate alcune zone della penisola sorrentina dove l'asfalto ha ceduto in più punti e Capri ha dovuto chiudere molti esercizi per l'enorme quantità d'acqua che ha invaso i locali. - (PRIMAPRESS)