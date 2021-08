Meteo: è allerta gialla in 5 regioni con grandinate e forti venti. Peggioramento in tutto il NordEst del paese

(PRIMAPRESS) - ROMA - Allerta gialla per rischio temporali in Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria e Veneto. Un'instabilità meteorologica è infatti in arrivo dall'Europa centrale e provocherà nelle prossime ore un graduale peggioramento delle condizioni meteo sul Nordest e sul Centro del Paese, con fenomeni temporaleschi e abbassamento delle temperature specialmente nei valori massimi. I fenomeni saranno accompagnati anche da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. - (PRIMAPRESS)