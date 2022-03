Meteo: è allerta gialla in 10 regioni. Temporali nel Centro-Sud. A Palermo crollato palazzo fatiscente

(PRIMAPRESS) - ROMA - Allerta gialla per 10 Regioni per le cattive condizioni meteo in Umbria, Lazio, Campania, Molise, gran parte di Basilicata, Puglia e Calabria. Allerta anche sul settore orientale dell'Emilia Romagna e su quelli occidentali di Abruzzo e Sicilia. Previsto tempo instabile e temporali, specialmente nel Centro-Sud. A Palermo il forte vento ha fatto crollare un palazzo fatiscente. Si scava per accertare che non vi siano persone sotto le macerie.E si registrano danni "rilevanti" all'aeroporto Falcone-Borsellino. - (PRIMAPRESS)