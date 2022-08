Meteo: è allerta gialla in 10 regioni: dalla Sicilia al Veneto sul versante est della penisola

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' allerta gialla in 10 Regioni per l'arrivo della sesta perturbazione del mese, che porta temporali e piogge intense in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Molise, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria e Veneto. Per 6 di queste Regioni è scattata anche l'allerta gialla per il rischio idrogeologico. La Protezione Civile ha diramato lo stato di allerta di ordinaria criticità per rischio temporali in questo weekend di ritorno del maltempo, con piogge da Nord a Sud del Paese. - (PRIMAPRESS)