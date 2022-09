Meteo: domani allerta rossa in Basilicata e gialla in 4 regioni Sud-Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - La persistente ondata di maltempo che sta interessando l'Italia ha indotto la Protezione Civile ha emettere un avviso di condizioni meteorologiche avverse per domani che interesserà 5 regioni. Per la Basilicata si tratta di un allarme rosso, mentre per Calabria, Molise, Puglia e Campania si prospetta l' allarme giallo. In mattinata di domani si prevedono temporali di forte intensità in varie regioni che saranno accompagnati da vento, grandinate e una frequente attività elettrica . - (PRIMAPRESS)